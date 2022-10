Kaag: ’Bezuinigingen nog niet aan de orde’

Door het prijsplafond staat minister Kaag deze week met een nog ongedekte begroting in de Tweede Kamer tijdens de algemene financiële beschouwingen. Hoe groot het gat wordt, is bovendien hoogst onzeker. De uiteindelijke kosten van het plafond zijn afhankelijk van de gasprijzen komend jaar.

„Dat is niet zoals ik mijn start als minister van Financiën had voorgesteld”, zegt Kaag. Ze wil het miljardengat ’zo veel mogelijk dekken’, maar op welke manier, daar wil ze pas in het voorjaar op terugkomen. Onder meer omdat het prijskaartje van het plafond voor de energienota nog onzeker is. Kaag: „We zweven tussen 10 en 40 miljard euro.”

Onmogelijke positie

Oppositiepartijen vinden het niet kunnen dat er een ongedekte begroting ligt. „U zet de Kamer in een onmogelijke positie”, zegt SGP-Kamerlid Stoffer, erop wijzend dat de Kamer dit najaar al moet stemmen over de begroting. „Ik kan gewoon niet wachten tot het voorjaar.”

Maar Kaag wil niet vooruitlopen op de dekking van het gat in de begroting. Het laten oplopen van de staatsschuld, wat een meerderheid van de Kamer wel ziet zitten, vindt ze ’niet wenselijk’: „Die optie is er, maar daar wil ik niet direct op voorsorteren.” Maar bezuinigen staat ook niet hoog op de wensenlijst: „Dat heeft niet mijn prioriteit.”