Mercenary Kings krijgt ook een Ouya-versie

Ouya is de Android-spelcomputer die recentelijk ook succesvol geld binnen wist te halen op investeringswebsite Kickstarter. Mercenary Kings, dat een mix is tussen een 2D-platformgame, shooter en een vechtgame, zal zoals gepland eerst in mei 2013 voor de pc verschijnen. Voor de Ouya-versie heeft Tribute Games meer tijd nodig.

De teller voor Mercenary Kings staat momenteel op $81.337 (bijna €65.000). Wie minimaal $15 (€12) inlegt, krijgt naast een digitale versie van de game via Steam straks ook een code om de Ouya-versie te downloaden.