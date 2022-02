Drukte bij Testen voor Toegang in aanloop naar carnavalsweekend

Voor komend weekend staan er al bijna 150.000 afspraken gepland, stelt Open Nederland (donderdag om 12.00 uur). Dat is al nagenoeg evenveel als het aantal afspraken van vorig weekend en de ervaring leert dat mensen doorgaans hun test pas een of twee dagen van tevoren boeken. Daardoor verwacht de organisatie nog een duidelijke verdere toename.

Volgens Open Nederland is het met name in de zuidelijke regio’s drukker dan voorgaande weken. Hoewel verschillende Brabantse burgemeesters al aankondigden dat carnaval in kleinere kring gevierd zal worden, zodat het 1G-beleid omzeild kan worden, denkt Open Nederland dat die trend toch met het feest te maken heeft.

De organisatie stelt de drukte evengoed aan te kunnen. ,,Met een landelijke testcapaciteit van 600.000 testen per dag kan iedereen terecht voor een test. Wel kan lokaal drukte ontstaan. We roepen bezoekers daarom op om niet tot het laatste moment te wachten met het boeken van hun testafspraak en op tijd te komen voor hun test. Ook vragen we mensen alleen een test te boeken als ze deze ook nodig hebben.”

Invoering 1G-beleid

De beginnende stormloop kan niet los worden gezien van de invoering van het 1G-beleid in ons land komende vrijdag. Dan geldt een testplicht voor iedereen die naar indoorevenementen wil waar meer dan 500 mensen bijeenkomen en geen vaste zitplaats is. Een eerdere vaccinatie of coronabesmetting levert daarbij dus niet langer een groen vinkje op. Alle 13-plussers moeten zich laten testen om binnen te komen.

Zo’n test is gratis. Op de website (testenvoortoegang.org) moet je dan je postcode invullen en kun je zien welke dagen en tijdslots beschikbaar zijn. Mensen die zich laten testen, krijgen een staafje in hun keel en neus en ontvangen in principe binnen twee uur de uitslag van de antigeentest (sneltest). Die uitslag is dan 24 uur geldig.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) besloot daartoe omdat er in die specifieke settings nog een serieus risico op grote uitbraken zou bestaan. Onderzoeker Bas Kolen van de TU Delft, die het effect van het 1G-beleid bestudeerde, wees er donderdag wel al op dat dit hooguit enkele ziekenhuisopnames per dag zal schelen. Volgens hem voorkom je hiermee daarnaast enkele honderden besmettingen per dag.

Viroloog Bert Niesters heeft zijn twijfels over het beleid. Hij denkt dat het effectiever zou zijn als een negatieve test een geldigheid van 12 uur krijgt in plaats van de huidige 24 uur.