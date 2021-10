Premium Het beste van De Telegraaf

Zal de wereld voorgoed veranderen? Onheilsprofeten waarschuwen al maanden, nu is het zover: ’The great reset’ van 15 oktober

Door Niels Kalkman Kopieer naar clipboard

Een actievoerder met het boek The Great Reset op het Plein in Den Haag. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Het gonst al maanden in internetfora en op sociale media: vrijdag 15 oktober zou de wereld de allesveranderende ’The great reset’ moeten ondergaan. De term is zowel onder economen en beleidsmakers als onder onder complotdenkers en onheilsprofeten in zwang. Maar wat houdt die ’grote herstart’ nu precies in en wat gaan we er van merken? „Mensen overlijden aan dit soort desinformatie.”