Dure medicijnen weggegooid

Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws onder 1800 verpleegkundigen over verspilling in de zorg.

Die verspilling wordt in de hand gewerkt door regelgeving, maar ook door het feit dat er nog geen elektronisch overdraagbaar patiëntendossier is. Nu moet telkens een nieuw dossier worden aangelegd zodra een patiënt wisselt van afdeling of zorginstelling.

Volgens de verpleegkundigen wordt medicijnverspilling door het management niet effectief aangepakt. Ook de overheid doet volgens hen te weinig.