Luipaard doodt tweejarig kind in Nepal

De moeder liet aan de The Himalayan Times weten dat ze even naar binnen was gegaan en haar zoon Rabi buiten had gelaten. Toen ze terugkwam, was hij verdwenen.

Een bloedspoor leidde uiteindelijk naar het verminkte lichaam van het kind. Volgens het hoofd van het district heeft het luipaard de peuter een heuvel opgesleurd en hem daar gedood.

Het is bepaald niet de eerste keer dat een mens uit die omgeving gedood wordt door een luipaard. In de afgelopen twee jaar vonden al zes personen de dood. „Veel mensen zijn verhuisd naar de steden en in de meeste dorpen wordt geen landbouw meer bedreven. Daardoor breiden de bossen zich uit, waardoor ook de leefomgeving van wilde dieren groter wordt.”