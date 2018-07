Vrouw onbewust van financiële afhankelijkheid

Hierdoor ontbreekt de urgentie financiële zaken tijdig goed te regelen. Zij zijn zich niet of nauwelijks bewust van de financiële risico’s die zij vanwege hun inkomenssituatie lopen. Dit blijkt uit onderzoek dat Aletta E-Quality deed in opdracht van Delta Lloyd Foundation onder niet economisch zelfstandige vrouwen.

Voldoende

De vrouwen in dit onderzoek ervaren hun eigen financiële positie niet als risicovol. Enerzijds komt dit omdat zij een beperkt eigen inkomen voldoende vinden om zich financieel onafhankelijk te voelen. Vrouwen met partner en kinderen hechten het minste belang aan een eigen inkomen. Hun inkomenspositie zien zij als onderdeel van een gelijkwaardige regeling, waarbij hun partner voor het (hoofd)inkomen zorgt, en zij voor de kinderen.

Verder verwachten vrouwen niet dat hen iets kan overkomen dat hun positie negatief beïnvloedt (scheiding, werkloosheid, ziekte). Na een scheiding blijken moeders opvallend vaak hun baan op te zeggen. Een minderheid van pas gescheiden moeders gaat juist op zoek naar een baan of maken een carrière-switch. Opvallend is vooral ook dat 10 % van de vrouwen met een nieuwe liefde stopt met werken. Ze zien het stoppen met werken als een investering in de relatie.

Niet kunnen

Een deel van de vrouwen leunt bovendien voor hun financiële zaken sterk op hun partner of iemand anders in de omgeving. Zij hebben vaak het idee dat ze dit zelf niet kunnen, terwijl het in de praktijk een stuk minder ingewikkeld blijkt dan gedacht.

Financieel bewustzijn is een voorwaarde om financiële competenties te vergroten. Een vrouw die zich bewust is van haar financiële risico’s zal het belangrijk vinden om zich te verdiepen in haar financiën en om deze goed te regelen.

Drie miljoen

Drie miljoen vrouwen in Nederland zijn niet in staat om zelf in hun levensonderhoud te voorzien: zij zijn niet economisch zelfstandig. Dit zijn vrouwen die geen inkomen hebben, vrouwen met een uitkering en vrouwen met betaald werk die minder verdienen dan 900 euro netto per maand.

Voor het onderzoek is een enquête afgenomen onder ruim 1300 niet economisch zelfstandige vrouwen. Het is een vervolg op het onderzoek dat E-Quality in 2010 deed naar de financiële zelfredzaamheid bij vrouwen.