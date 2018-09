Engeland is racisme in Servië spuugzat

In de Britse voetbalwereld is met veel boosheid en walging gereageerd op het racistische gedrag van fanatieke Servische fans dinsdagavond bij het turbulente duel in Krusevac met Jong Engeland (0-1). Ook vanuit de politiek klonk harde kritiek. Premier David Cameron riep de Europese voetbalunie (UEFA) op strenge maatregelen te nemen tegen de Servische voetbalbond. Volgens een woordvoerder had hij de tv-beelden van de EK-kwalificatiewedstrijd vol afschuw bekeken.