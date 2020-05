Kleurrijke vogel uit Gelders park gestolen: ’Verschrikkelijk’

Opeens was Luna, een kleurrijke ara-vogel die al snel meer dan duizend euro op kan leveren, zondagmorgen ’gevlogen’. De kooi van de vogel bleek te zijn vernield en het beestje zelf was ook verdwenen. Het Kleindierwandelpark vindt het ’verschrikkelijk’ en heeft aangifte gedaan van inbraak en diefstal bij de politie. ,,Voor ons, maar ook voor onze andere blauwe ara. Die blijft maar roepen. Papegaaien zijn heel trouw”, zegt beheerder Tonnie van Dulmen tegen het Brabants Dagblad. Het park hoopt via sociale media tips te krijgen over de verdwijning van Luna.

De dierenverzorger vermoedt dat de verdwijning het werk is van illegale handelaren. „De inbreker heeft verstand van zaken, want een ara laat zich niet zomaar midden in de nacht door een onbekende uit zijn kooi halen.”