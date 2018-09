Moszkowicz levenslang geroyeerd

De bekende strafpleiter heeft volgens de tuchtrechter niet alleen het vertrouwen van zijn cliënten geschaad, maar ook het aanzien van de gehele advocatuur. Dat Moszkowicz zijn leven zal beteren, is niet te verwachten, meent de raad, ook al omdat hij zich niets heeft aangetrokken van eerdere veroordelingen.

„De klachten zijn ernstig en talrijk”, concludeert de tuchtraad. Moszkowicz heeft „regels stelselmatig overtreden, de belangen van cliënten ernstig verwaarloosd en zich aan het wettelijk toezicht onttrokken”. Voor de Raad van Discipline raken dit soort dingen „de kern van de advocatuur”.

Beroep

Moszkowicz gaat in beroep tegen de uitspraak. Hij moet zich daarvoor binnen een termijn van dertig dagen melden bij het Hof van Discipline. De bekende Amsterdamse strafpleiter heeft 30 dagen om beroep aan te tekenen. Een uitspraak in hoger beroep door het Hof van Discipline volgt waarschijnlijk pas maanden later. Volgens zijn advocaat Gabriel Meijers betekent het aantekenen van beroep dat Moszkowicz voorlopig aan de slag kan blijven als advocaat. Het beroep heeft namelijk een schorsende werking.

Teleurstellend

Meijers noemde de uitspraak en de uitkomst teleurstellend. Het is voor de beeldvorming vervelend dat Moszkowicz van het tableau is geschrapt en niet tijdelijk is geschorst, zoals de deken had voorgesteld, betoogde de raadsman. „Maar in aanloop naar het hoger beroep maakt dat geen verschil, omdat hij gewoon kan doorwerken”, legt Meijers uit. Hij en Moszkowicz hadden met alle scenario's rekening gehouden. „Ook hiermee.”

Reacties

PVV-leider Geert Wilders toonde zich in een reactie niet onder de indruk van het vonnis: ,,Bram Moszkowicz heeft mij uitstekend verdedigd en is voor mij persoonlijk de beste advocaat van Nederland. Geen Raad van Discipline die daar wat aan verandert voor mij.''

Presentator Jort Kelder, die in het verleden openlijk botste met Moszkowicz reageerde daarentegen verheugd. Op Twitter schreef hij: ,,Exit Maffiamaatje. Had al in 2007 moeten gebeuren. Of eerder. En kunnen de media nu 'ns stoppen met die man serieus te nemen?"