Australische premier valt op gezicht

Gillard viel kort nadat ze een krans had gelegd bij het Ghandi Monument in New Delhi. Ze hield verder niks over aan het onfortuinlijke incident.

Na afloop kon ze er wel om lachen: "Voor mannen die elke dag platte schoenen dragen: als je hakken draagt, kunnen ze blijven steken in zacht gras. Als je je voet dan optilt, komt de schoen niet mee. Verder gaat het zoals u net zag."

De Australische premier staat bekend om haar schoenprobleempjes. Twee maanden geleden verloor ze er nog een terwijl ze een podium opliep in Sydney. Ook tijdens een demonstratie van Aboriginals raakte ze er een kwijt toen ze in veiligheid moest worden gebracht. Dat muiltje kreeg ze later terug van een demonstrant.