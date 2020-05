LIVE | ’Adviseur Johnson weer de fout in met onnodig lange rit’

Dominic Cummings, de voornaamste strateeg en adviseur van premier Boris Johnson, heeft volgens The Daily Mirror nog een tweede autotocht van ruim 400 kilometer gemaakt, terwijl hij net als alle andere Britten geacht werd thuis te zitten. Dat was nodig om te voorkomen dat het coronavirus zich in hoog tempo zou blijven verspreiden. De krant schrijft dat Cummings ook op 19 april is gezien in de buurt van Durham, waar zijn ouders wonen.

Cummings reed eind maart, vlak nadat Johnson een nationale lockdown had afgekondigd, naar Durham om zijn jonge zoon onder te brengen bij opa en oma. Dat was gewenst omdat zijn vrouw Covid-19 onder de leden had. Zelf bleef hij tot zeker 5 april in het noorden in isolatie, maar keerde daarna terug naar Londen. Echter niet voor lang, schrijft de Mirror, met als getuige een wandelaar tegen wie Cummings zei dat hij de bloeiende grasklokjes zo mooi vond.

De Britse oppositie vindt de handelswijze van Cummings niet kunnen en eist zijn vertrek. De regering-Johnson voelt daar evenals Cummings vooralsnog niets voor. Als de nieuwe onthulling klopt, zal de druk op hem ongetwijfeld toenemen.

Thaise wetenschappers zijn zaterdag begonnen met het testen van een coronavaccin op apen na succesvolle proeven met muizen. Dat heeft de minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie zaterdag bekendgemaakt

Veel kleine betogingen in Duitsland tegen coronamaatregelen

De dalende tendens in het aantal sterfgevallen door toedoen van het coronavirus zet door in Italië. De autoriteiten meldden zaterdag 119 nieuwe doden. Het totaal komt daarmee op 32.735

Het dodental door besmetting met het coronavirus is de voorbije 24 uur in het Verenigd Koninkrijk met 282 toegenomen

Adviseur Boris Johnson overtrad coronamaatregelen terwijl hij zelf symptomen vertoonde

Spaanse premier: vanaf 1 juli weer toeristen welkom

Iran heropent monumentale praalgraven en grote moskeeën

Musea Vaticaanstad vanaf 1 juni weer open

Voor het eerst geen nieuwe coronabesmettingen in China

Bijna 300 nieuwe coronabesmettingen in België geteld

42 nieuwe coronadoden in Duitsland. 15 meer dan een dag eerder

De VS rapporteert de afgelopen 24 uur een lichte stijging met 1260 coronadoden.

Brazilië heeft na VS de meeste coronabesmettingen

Trump wil dat alle gebedshuizen in de Verenigde Staten weer opengaan

Boete van 1000 pond voor reizigers bij overtreden quarantaineregels in VK

