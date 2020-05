LIVE | New York Times vult voorpagina met namen van 1000 coronadoden

De krant komt met het eerbetoon vanwege het naderen van de grens van 100.000 coronadoden in het land. Dit is een deel van die betreffende voorpagina. Ⓒ NEW YORK POST

Het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus is wereldwijd de grens van vijf miljoen gepasseerd, blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Inmiddels zijn er ruim 338.000 doden te betreuren, zeker 5,2 miljoen mensen raakten besmet. In ons land vielen tot nu toe zo’n 5800 dodelijke slachtoffers. Volg de laatste mondiale ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog, dat voortdurend wordt aangevuld.