LIVE | Veel kleine betogingen in Duitsland tegen coronamaatregelen

In heel Duitsland hebben zaterdag betogingen plaatsgevonden tegen de coronamaatregelen. Het ging volgens Duitse media veelal om kleine bijeenkomsten die zonder noemenswaardige incidenten verliepen. In Berlijn waren enkele tientallen demonstraties aangemeld en waren 1100 agenten opgetrommeld om alles in goede banen te leiden.

Slechts een bijeenkomst in de hoofdstad moest vroegtijdig worden beëindigd omdat er te veel mensen op af waren gekomen. In Berlijn mogen volgens de geldende coronamaatregelen niet meer dan vijftig mensen bijeenkomen. Agenten deelden op het plein Am Grossen Stern enkele boetes uit aan mensen die hun aanwijzingen niet wilden opvolgen. Enkele betogers werden kort vastgehouden om hun identiteit te controleren, twitterde de politie.

Complotdenkers in Berlijn

In Berlijn protesteren al twee maanden groepjes mensen tegen inperking van de grondrechten vanwege de coronamaatregelen. Onder de tegenstanders bevinden zich veel complotdenkers en rechts-populistische betogers.

Van de in München aangekondigde demonstratie voor Vrijheid, Grondrechten en Zelfbestemming kwam weinig terecht door het slechte weer. Kort voordat deze zou beginnen op de Theresienwiese trok een zware onweersbui over het terrein. De betoging werd afgeblazen, aldus de krant Bild.

Zondag staat nog een demonstratie van de AfD in Stuttgart op het programma. Wel zijn er strenge voorwaarden gesteld: er mogen bijvoorbeeld niet meer dan honderd mensen deelnemen.

Lees hier de liveblog van vrijdag 22 mei terug.

Binnenland:

Buitenland:

Adviseur Boris Johnson overtrad coronamaatregelen terwijl hij zelf symptomen vertoonde

Spaanse premier: vanaf 1 juli weer toeristen welkom

Iran heropent monumentale praalgraven en grote moskeeën

Musea Vaticaanstad vanaf 1 juni weer open

Voor het eerst geen nieuwe coronabesmettingen in China

Bijna 300 nieuwe coronabesmettingen in België geteld

42 nieuwe coronadoden in Duitsland. 15 meer dan een dag eerder

De VS rapporteert de afgelopen 24 uur een lichte stijging met 1260 coronadoden.

Brazilië heeft na VS de meeste coronabesmettingen

Trump wil dat alle gebedshuizen in de Verenigde Staten weer opengaan

Boete van 1000 pond voor reizigers bij overtreden quarantaineregels in VK

Financieel-economisch

Sport:

Entertainment: