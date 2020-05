LIVE | Voor het eerst geen nieuwe coronabesmettingen in China

China heeft zaterdag voor het eerst nul nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld sinds het in januari begon met het bijhouden ervan. Het longvirus stak eind vorig jaar voor het eerst de kop op in de Chinese stad Wuhan, maar sinds de piek in februari is het aantal nieuwe gevallen sterk afgenomen. Het virus lijkt in China nu grotendeels onder controle.

Het officiële dodental in het land van 1,4 miljard mensen ligt op 4634, ruim onder het aantal dodelijke slachtoffers in veel kleinere landen. Volgens de autoriteiten zijn 84.081 Chinezen besmet geraakt. Er is echter twijfel gerezen over de betrouwbaarheid van de Chinese cijfers en de Verenigde Staten betwijfelen zeer of Peking alle informatie met de internationale gemeenschap heeft gedeeld.

De mijlpaal komt een dag na de opening van het Chinese parlement, het Nationaal Volkscongres (NPC). Premier Li Keqiang zei vrijdag dat het land „belangrijke strategische prestaties heeft geleverd met zijn reactie op Covid-19.” Hij waarschuwde echter dat China nog steeds voor „immense” uitdagingen staat.

Sinds het virus in Wuhan voor het eerst opdook, heeft het zich over de hele wereld verspreid en zijn wereldwijd meer dan 335.000 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

