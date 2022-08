Magneetvisser vindt meerdere vuurwapens en handgranaat in Amsterdam

De visser deed de vondst rond 09:30 uur. De politie is erg tevreden over het handelen van de visser: ,,Want wij denken dan meteen: wat ligt er nog meer in het water?”, zegt een woordvoerder tegen Het Parool.

Een gedeelte van het Erasmuspark in Amsterdam-West is afgesloten, want eerst moet de EOD de omgeving nog veilig verklaren. Het onderzoek kan nog wel even duren.

Artikel gaat verder onder de foto.

Ⓒ Inter Visual Studio / Robby Hiel

De visser vond de wapens en de granaat in het water aan de Erasmusgracht. Hij viste vanaf de kade in het park. Volgens de politie gaat het om enkele wapens.

Bekijk ook: Magneetvisser vindt lichaam in Amsterdamse gracht

Een granaat wordt uit het water gevist. Ⓒ Inter Visual Studio / Robby Hiel