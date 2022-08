Magneetvisser vindt vuurwapens, handgranaten en kogels in Amsterdam

De visser deed de vondst rond 09:30 uur. De politie is erg tevreden over het handelen van de man: ,,Want je wil niet dat een granaat of vuurwapen daar nog een paar uur ligt, want dat kan omstanders in gevaar brengen”, zegt de woordvoerder. De magneetvisser gaat regelmatig met een touw en magneet op pad, waarbij deze persoon na een vondst vaker contact heeft gehad met de politie. ,,Gelukig heeft hij de politie meteen ingeschakeld. Ik kan me voorstellen dat je bij zo’n vondst wel even schrikt”, zegt de woordvoerder.

Het EOD heeft een granaat op een veilige plek tot ontploffing gebracht. De rest van de wapens en kogels zijn meegenomen voor onderzoek. ,,We kijken of we nog sporen aantreffen op de wapens en wat de kenmerken zijn van de geweren. Zo kunnen we misschien nog vaststellen waar deze vandaan komen, en of ze mogelijk te linken zijn aan een misdrijf. Een dna-spoor zou fantastisch zijn, maar dat is maar zeer de vraag aangezien deze wapens lang in het water hebben gelegen.

De visser vond de wapens en de granaat in het water aan de Erasmusgracht. Hij viste vanaf de kade in het park.

Het gaat zeker niet om een alledaagse vondst. ,,Een vondst als deze maken we zeker niet elke maand mee”, aldus de woorvoerder.

