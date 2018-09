Nieuwe kansen

Vandaag heeft deze krant al een afspraak voor een interview met de directie van een multinational die de ambitie heeft om de komende jaren met een aan Nederland gerelateerde ploeg in de wielersport te stappen. Verder onderzoekt het fietsenmerk Giant inmiddels uiterst serieus de mogelijkheid voor een doorstart van de Rabobankformatie.

'White label'

Zeventien jaar lang zat de Nederlandse wielersport er uiterst warm bij dankzij de riante financiële inbreng van Rabobank. Op alle geledingen werd er geïnvesteerd om het Nederlandse wielrennen op de kaart te zetten. Van dikke banden wedstrijden tot de profs op het allerhoogste niveau.

In 2013 zal de ploeg nog gefinancierd worden door de bank, maar met een ‘white label’ (indien er geen andere sponsor gevonden wordt) in het peloton fietsen. Het biedt iedereen de kans om zich een seizoen lang te profileren. Richting nieuwe sponsors, maar ook richting andere ploegen.

Marketing

Veel grote Nederlands gerelateerde bedrijven informeerden de afgelopen jaren naar de nog altijd goedkope marketingmogelijkheden in de wielersport, maar concludeerden dat er in eigen land een té overheersende rol voor Rabobank was. Wanneer je instapte was het spelen van de tweede viool het maximaal haalbare. Een bedrijf als Aegon zag daar geen heil in.

Bondscoach Leo van Vliet constateerde na het afgelopen WK in eigen land (voor een recordaantal toeschouwers) dat er in zijn selectie een duidelijk mentaliteitsverschil was tussen de Rabobankrenners en de anderen. „Je ziet dat deze renners teveel gepamperd worden en niet de harde hand hebben”, oordeelde de Westlander.

Rabo-dromenland

Vanaf 2013 is die luxe positie verleden tijd. Iedereen is uit Rabo-dromenland wakker geschud en gaat het komende jaar meer dan voorheen op zijn presteren afgerekend worden. Alle huidige Raborenners moeten beseffen dat ze dankzij de contractuele verplichtingen van de bank nog een unieke kans krijgen om zichzelf in de etalage te rijden.

Iedereen lijkt zich nu meer dan voorheen te realiseren dat er daadwerkelijk een nieuw besef moet komen. Al vereist het USADA-rapport vooral op bestuurlijk niveau nog een bijltjesdag. Een afrekening met het verleden is noodzakelijk, zodat nieuwe mensen de structuur en de cultuur verder kunnen verbeteren.

Nieuwe sponsors

Voor nieuwe sponsors is de Nederlandse wielersport juist nu interessanter dan voorheen. Het prijskaartje om in te stappen is drastisch gedaald, terwijl het competitie element weer helemaal open is. Na de klap van het verdwijnen van Rabobank ontstaan er nu ook weer nieuwe kansen.

