Man (28) aangehouden in verband met dood Marvin: slachtoffer lag met mes in schouder in tuin

Ⓒ MEDIAHUIS / ILSE VAN DER WOUDE

Hoorn - Een 28-jarige man uit Medemblik is dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 37-jarige Marvin uit Hoorn. Het slachtoffer werd op 2 januari met een mes in zijn schouder aangetroffen in een achtertuin op de Boedijnhof in Hoorn.