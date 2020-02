Passagiers Westerdam ontschepen met bus: ’Cruise to nowhere eindigt nu’

Ze maken een busrit van vijf uur naar de hoofdstad Phnom Penh, waar ze in de nacht van woensdag op donderdag in hotels worden ondergebracht. Donderdag en vrijdag zal rederij Holland America Line proberen hen met diverse vluchten naar huis te krijgen. ,,Een moeilijke operatie, omdat veel vliegmaatschappijen en luchthavens extra voorzichtig zijn met verdachte reizigers in deze coronacrisis”, zei kapitein Vincent Smit van de Westerdam vanochtend.

Hij riep iedereen daarom met klem op radiostilte op sociale media in acht te nemen over de reisplannen om autoriteiten niet alert te maken, zodat de vaartoeristen komende dagen snel en zonder problemen naar hun thuisland kunnen vliegen. Ook de passagiers die al vastzaten in hotels in Phnom Penh, onder wie 26 Nederlanders, zijn allemaal virusvrij en worden opnieuw op vluchten gezet.

Gisteren riep de HAL in Rotterdam nog de hulp in van de Nederlandse regering om de 55 in Cambodja gestrande Nederlanders naar Schiphol te halen. Buitenlandse Zaken verwees echter naar de zorgplicht van de rederij en reisbureaus om de vliegreis van hun klanten te faciliteren.

Van de totaal 91 Nederlanders op de Westerdam hadden er 36 Cambodja al verlaten. Een deel is thuis, anderen nog onderweg. Hiermee is volgens kapitein Smit een einde gekomen aan een bijzondere ‘cruise to nowhere’, die 1 februari begon in Hong Kong. Hij zei dat zijn gasten het daar in verhalen met familie en vrienden nog lang over zullen hebben.