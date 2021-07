Minuut stilte voor Peter R. de Vries: ’Iedereen is een beetje nabestaande geworden’

Premium Columns

Misschien kunnen we af en toe de stelligheid van Peter R. gebruiken

Peter R. is dan toch nog gaan slapen, zoals dat in het hedendaagse vakjargon van het tuig heet. Het is onverteerbaar, maar misschien kunnen we af en toe nog zijn stelligheid gebruiken, zijn onbeschroomdheid, zijn toon, zijn dictie. Het helpt denk ik. Zo blijft-ie bovendien een beetje onder ons.