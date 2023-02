Premium Het beste van De Telegraaf

Vrijstaand huis met ’tuingrot’ en ’royale wijngaard’: buitenkansje, of toch niet?

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Aan deze te koop staande vrijstaande woning in het Friese Noordwolde zal nog wel het een en ander moeten gebeuren... Ⓒ De Linde Makelaars

Noordwolde - De huizenmarkt is oververhit en het vinden van een (geschikte) woning is vaak een pittige kluif. Vooral starters hebben grote moeite met het vinden van een betaalbare woning. Er staat nu echter een buitenkansje op Funda: in het Friese Noordwolde staat een vrijstaande woning te koop. „Met bijzondere kunstzinnige details”, valt in de advertentie te lezen. En daaraan is niets gelogen.