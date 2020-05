President Bouterse wil hertelling stemmen Suriname

Hij kondigde aan dat zijn partij om hertelling gaat vragen in een interview op de staatszender radio SRS. Volgens Bouterse is er nu nog niks aan de hand. Hij roept de mensen op rustig te blijven. „De zaak is inderdaad spannend, maar we moeten sportief blijven.”

Bouterse heeft tot nu toe nog niet gereageerd op de voorlopige uitslag waaruit blijkt dat zijn partij tien zetels verliest. Hij zal reageren zodra het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) de cijfers bindend heeft verklaard. „Wie dan ook de verkiezingen wint, de regering zal de eerste zijn om het hoofd te buigen voor de wil van het volk en daarna overgaan tot de orde van de dag.”

Beschuldigingen over en weer

Bouterse maakte tijdens het gesprek bekend dat zijn kleinzoon Walter Bouterse bij de politie een klacht heeft ingediend wegens smaad. De klacht is gericht tegen Ronnie Brunswijk, voorzitter van politieke partij ABOP. Brunswijk zei donderdag tijdens een persconferentie dat Bouterse junior ’s nachts was gesignaleerd bij de sporthal waar de verwerking van de verkiezingsresultaten plaatsvindt en waar zich volgens de oppositiepartijen onregelmatigheden hebben voorgedaan.