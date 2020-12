Polder verzet zich tegen Amerikaanse techreuzen

Ralph Koeleman, Jan Dekker en Marco Lont verzetten zich tegen de komst van datacentra van Google en Microsoft in de Wieringermeer. Ⓒ Foto Rene Bouwman

Burgers in de Wieringermeer verzetten zich tegen de komst van nog meer datacentra van grote techbedrijven als Google en Microsoft. Het is David tegen Goliath in de polder van Noord-Holland. „Dit is landelijk gebied, daarin passen die kolossen niet.”