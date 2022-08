Bestelwagen rijdt in Brussel in op terras, dreigingsniveau verhoogd

De bestelbus van de man is inmiddels gevonden. Het voertuig wordt onderzocht door de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen. Er wordt gekeken of de wagen is voorzien van explosieven. De verdachte werd rond 4 uur opgepakt in Antwerpen.

Gierende banden

Het incident deed zich voor aan bar-restaurant Le Corbeau in de Sint-Michielsstraat, een zijstraat van de Nieuwstraat, in het centrum van Brussel. De bestelwagen reed met hoge snelheid en met gierende banden in op een terras waar mensen zaten te lunchen en verwondde daarbij zes mensen, al gaat het volgens Walter Derieuw van de brandweer om lichte verwondingen. Niemand van de slachtoffers, ambtenaren en Amerikaanse toeristen, zou er erg aan toe zijn. De meeste klanten die op het terras zaten, konden op tijd wegspringen. De zes slachtoffers hoeven niet naar het ziekenhuis, meldt de brandweer. Ze liepen slechts lichte verwondingen op. „Ze zijn in shock, maar stellen het goed”, aldus burgemeester Philippe Close.

„Er is een bestuurder van een bestelwagen ingereden op een terras”, bevestigt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de Brusselse politie. „Na de aanrijding is de bestuurder gevlucht aan boord van zijn bestelwagen.”

Die bestelwagen werd later aangetroffen in de Middaglijnstraat in Sint-Joost-ten-Node, waar de chauffeur nog een wagen aanreed. De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, is ter plaatse om het voertuig te onderzoeken. De bestuurder, G.M. (48) uit Sint-Joost-ten-Node, is rond 16 uur opgepakt in Antwerpen.

Motieven

Getuigen beweren dat ze de dader „Allahoe akbar” of iets in de aard hoorden roepen. Dat bevestigt de politie. Antwerpenaar Willy Piasecki (62) zat met zijn vriendin Veronika op het terras van ’Le Corbeau’ toen hij de witte bestelwagen de Sint-Michielstraat zag inrijden. „Ik kon mijn vrienden nog vastpakken en wegspringen. De chauffeur reed bewust in op de terrassen”, zegt de man.

De politie gaat voorlopig nochtans niet uit van terrorisme. Toch heeft het OCAD, het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging, op basis van een eerste evaluatie het dreigingsniveauniveau voor een extremistische en/of terreurdreiging van 2 naar 3 (ernstig) opgeschaald voor drukke plaatsen in Brussel. Voor de rest van België blijft niveau 2 gelden, aldus het Nieuwsblad

Op beelden van de bewakingscamera’s in die buurt zou te zien zijn, zegt de poltie, dat de chauffeurs zich wellicht vastgereden had in de smalle Sint-Michielsstraat. Mogelijk raakte hij geïrriteerd en reed hij daarom aan hoge snelheid weg.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zegt op Twitter in nauw contact te staan met de veiligheidsdiensten. „De situatie wordt op de voet gevolgd”, schrijft ze. Om 17.30 geeft het Brusselse parket meer informatie op een persconferentie.