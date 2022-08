Bestelwagen rijdt in Brussel in op terras, zes gewonden

De bestelbus van de man is inmiddels gevonden. Het voertuig wordt onderzocht door de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen. Er wordt gekeken of de wagen is voorzien van explosieven.

Gierende banden

Het incident deed zich voor aan bar-restaurant Le Corbeau in de Sint-Michielsstraat, een zijstraat van de Nieuwstraat, in het centrum van Brussel. De bestelwagen reed met hoge snelheid en met gierende banden in op een terras waar mensen zaten te lunchen en verwondde daarbij zes mensen, al gaat het volgens Walter Derieuw van de brandweer om lichte verwondingen. Niemand van de slachtoffers, ambtenaren en toeristen, zou er erg aan toe zijn. De meeste klanten die op het terras zaten, konden op tijd wegspringen.

„Er is een bestuurder van een bestelwagen ingereden op een terras”, bevestigt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de Brusselse politie. „Na de aanrijding is de bestuurder gevlucht, met de wagen. Hij wordt momenteel gezocht. Daarvoor is onder meer de helikopter van de federale politie opgeroepen.”

Motieven

Over de juiste omstandigheden van de aanrijding en de eventuele motieven van de bestuurder is nog niet bekend. Het zou in ieder geval niet om een ongeval gaan.

Getuigen beweren dat ze de dader „Allahoe akbar” of iets in de aard hoorden roepen, maar dat is niet bevestigd door de politie. Het is dus nog niet duidelijk of het ging om terreur.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zegt op Twitter in nauw contact te staan met de veiligheidsdiensten. „De situatie wordt op de voet gevolgd”, schrijft ze.