Passagier van Ryanairvlucht geplukt na last-minute testuitslag corona

Ⓒ SCREENSHOT TWITTER

Slechts enkele minuten voor het opstijgen kreeg een passagier op de Ryanairvlucht van Londen Stansted Airport naar Italië een sms binnen. Het ging om niet zomaar een tekstbericht, want wat bleek: de man was besmet met het coronavirus. Agenten in witte pakken haalden uiteindelijk twee passagiers uit het toestel.