Italië geeft 248 miljard (!) uit aan digitalisering, snelle treinen en ’groene revolutie’

Het door Draghi ingediende nationale plan van herstel en veerkracht (Pnrr) moet de economische schade herstellen die door de pandemie in Italië is ontstaan. Het land is qua slachtoffers en economische gevolgen harder geraakt dan omringende landen.

Eind deze maand moet het pakket worden ingediend in Brussel voor goedkeuring. Het herstelplan van premier Draghi zit vol langetermijnsplannen en is vooral gericht op investeringen, hervormingen, digitalisering, innovatie en betere concurrentie, overeenkomstig de richtlijnen van Brussel. De investeringen moeten onder meer tot een overbrugging leiden van de verschillen tussen Noord- en Zuid-Italië, door bijvoorbeeld de aanleg van snelle treintrajecten in het zuiden van het land, en zorgen voor een betere positie voor jongeren en vrouwen.

Groen

Een andere kwestie waar het herstelplan veel aandacht aan schenkt, wederom in overeenstemming met de eisen van Brussel, is de „Groene revolutie”, vooral in de vorm van ecologische transitie. Niet toevallig heeft de regering-Draghi een speciale minister van Ecologische Transitie aangesteld, de natuurkundige Roberto Cingolani, die een belangrijke rol speelt in het kabinet. Er komen verder eco-bonussen voor diegenen die milieuvriendelijke investeringen doen.

Verder moet met het pakket het zorgstelsel worden verbeterd, dat tijdens de uitbraak van de pandemie buitengewoon kwetsbaar bleek. Ook hier wordt geïnvesteerd in modernisering en digitalisering zodat iedereen toegang krijgt tot de diensten van de zorg.

Salvini

Verwacht kan worden dat dinsdag een grote meerderheid van de Kamer van Afgevaardigden het plan van Draghi zal aannemen. Ook de Senaat zal daarna met zijn herstelplan instemmen. Er is namelijk maar één partij in de oppositie, de rechtse Fratelli d’Italia van Giorgia Meloni. De vraag is wel hoe lang Draghi zijn regering, bestaande uit de meest uiteenlopende partijen, bijeen kan houden. Vooral de rechtse Lega van Matteo Salvini lijkt een onbetrouwbare regeringspartner.

De grote vraag is niet of het Italiaans parlement de plannen van Draghi aanneemt, maar of Brussel ermee akkoord gaat. Italië kan het zich niet permitteren om deze historische kans te verprutsen.