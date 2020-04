Coronacrisis: Het ongeduld groeit in Italië

Carabinieri handhaven de Italiaanse lockdown met behulp van drones. Ⓒ Foto EPA

ROME - Het aantal doden in Italië blijft nog steeds iedere dag schrikbarend hoog, ondanks de lockdown die al op 9 maart werd uitgeroepen. Er zijn in totaal tot nu toe 14.681 mensen in Italië door het coronavirus gedood. Alleen al vrijdag kwamen er weer 766 doden en 2.339 besmette patiënten bij.