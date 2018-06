'Matavz ten koste van Narsingh'

„Het lijkt wel alsof Narsingh bij het Nederlands elftal iets meer ruimte krijgt. In ons spel moeten de backs meedoen om een extra man te creëren. Narsingh is een pure rechtsbuiten, die het zelf wil doen en niet wacht op de overlap van een rechtsback. Hij moet zich aanpassen. Dat geeft ook niet, want hij heeft een contract voor vijf jaar. Hier komt hij alleen maar beter uit. Voor de toekomst van PSV is hij van fantastische waarde.”

Vermoedelijke opstelling PSV:Waterman; Hutchinson, Derijck, Marcelo, Willems; Van Ooijen, Wijnaldum, Strootman; Lens, Matavz, Mertens.