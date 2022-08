Dodelijke injectie voor gevangene (41) in Texas

De 41-jarige Kosoul Chanthakoummane werd veroordeeld voor de moord op de destijds 40-jarige Sarah Walker, een moeder van twee kinderen, die in 2006 meer dan dertig keer werd gestoken en geslagen. Ze werd beroofd van haar Rolex-horloge en een zilveren ring, al werd de buit nooit teruggevonden. Ondanks het feit dat Chanthakoummane’s dna onder de vingernagels van het slachtoffer is gevonden, net als bewijsmateriaal op de plaats delict, bleef Chanthakoummane volhouden onschuldig te zijn.

Hij had daarom verschillende keren geprobeerd tegen zijn veroordeling in beroep te gaan, waarbij hij aanvoerde dat het bewijs tegen hem onwetenschappelijk was. Maar een hof van beroep oordeelde dat het voldoende was om de executie alsnog te laten plaatsvinden, meldt Belga.

„Aan de familie van mevrouw Walker, ik hoop dat mijn dood jullie vrede brengt”, zei hij in zijn laatste woorden, volgens de Texaanse autoriteiten. Vlak voor zijn dood kwam een boeddhistische monk hem uitgeleidden.

Texas, de grote conservatieve zuidelijke staat die de meeste gevangenen in de VS executeert, heeft in 2021 drie gevangenen ter dood gebracht en voor 2022 zijn nog drie executies gepland.