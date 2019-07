Syriëganger Reda N. ’wilde alleen helpen’

Volgens N. kloppen allerlei verklaringen over zijn rol en radicalisering niet. Hij was geen strijder, zei hij, maar hielp in een ziekenhuis. Hij bracht daar drinken rond en maakte wonden schoon. Ook een formulier van IS over N., waarop hij wordt aangeduid als strijder, klopt volgens hem niet. Foto’s waarop hij is te zien met wapens en strijdkleding waren „in het begin stoerdoenerij” maar later „moest hij meedoen om niet op te vallen”, omdat hij eigenlijk weg wilde.

De teruggekeerde Syriëgangers Reda N. (24) uit Leiden en Oussama A. (23) uit Utrecht zijn in Turkije al tot zes jaar cel veroordeeld wegens lidmaatschap van een terreurorganisatie. In Nederland staan ze nu terecht voor deelname aan IS-organisatie en werving van jihadisten. Daarnaast staat Oussama A. ook terecht voor het poseren op Facebook naast een gekruisigd lichaam. Maandagochtend verschijnen de twee voor de rechtbank.

Onder begeleiding van de marechaussee werden de twee begin juli 2018 aangehouden en voorgeleid.

Reda N. vertrok in 2014 naar het strijdgebied. Op foto’s is hij poserend met zware vuurwapens te zien. In 2016 vluchtte hij naar Turkije. Hij hoopte dat hij zou worden uitgeleverd aan Nederland, zodat hij hier zijn straf kon uitzitten. Maar dat liep anders. Reda moest voor de Turkse rechtbank verschijnen, waar hij werd veroordeeld tot ruim zes jaar cel voor deelname aan een terroristische organisatie.

Na krap twee jaar cel werd Reda onverwacht op straat gezet. Hij mocht zijn hoger beroep in vrijheid afwachten. Begeleid door de marechaussee vloog Reda in juli vorig jaar terug naar ons land, waar hij op de terroristenafdeling van de gevangenis belandde.

