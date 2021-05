Haagse Bos bij Paleis Huis ten Bosch ontruimd vanwege verdachte situatie

De politie doet onderzoek. Zij kan niet zeggen of de melding gaat over een verdachte situatie bij het paleis van de koning. Er is onder andere een helikopter ingezet die boven het bos vliegt. Ook de marechaussee is aanwezig.

De Laan van Nieuw Oost-Indië is in verband met de verdachte situatie afgesloten voor verkeer.

(later meer)

Ⓒ District8

De omgeving is afgezet met linten. Ⓒ District8