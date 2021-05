Dodental na protesten in Myanmar stijgt tot boven de 800

De afgelopen dagen braken er heftige gevechten uit tussen het leger en lokale militairen in de stad Mindat, in het noordwesten van Myanmar. Duizenden inwoners van de stad zijn maandag gevlucht naar de omliggende dorpen en oerwouden, om te schuilen voor het vuurwapengeweld. Of en hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is nog niet duidelijk.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) is van plan dinsdag met een conceptversie van een resolutie te komen over Myanmar. In de resolutie wordt opgeroepen tot „de onmiddellijke opschorting van de directe en indirecte levering, verkoop en overdracht van wapens, munitie en andere militaire uitrusting aan Myanmar.” Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk besloten maandag al sancties op te leggen aan leden en bondgenoten van de junta.

In Myanmar zijn sinds de staatsgreep in februari grote protesten uitgebroken. Die worden hardhandig neergeslagen door ordetroepen, zoals het leger en de politie. Volgens AAPP zijn er meer dan 4000 mensen gearresteerd, waarvan er 20 ter dood veroordeeld zijn.