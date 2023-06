’Amerikaan verdrinkt op huwelijksreis in Hawaii, dieven stelen auto en spullen’

Volgens media in de VS kwam de 49-jarige Steven Phan op 1 juni in de problemen toen hij voor de kust van het eiland aan het snorkelen was. Eenmaal uit het water mocht eerste hulp van omstanders niet meer baten. Phan overleed in het ziekenhuis. Zijn huwelijksreis eindigde daarmee in een drama. Het stel uit de staat Californië was pas drie maanden getrouwd.

De Amerikaan Steven Phan verdronk tijdens zijn huwelijksreis op Hawaii, zijn vrouw werd van al hun spullen bestolen. Ⓒ gofundme

Alsof het al niet erg genoeg was voor de echtgenote in kwestie bleek hun huurauto na het tumult ook nog eens te zijn gestolen. De dieven gingen er ook met telefoons, portemonnees en kleding van het stel vandoor. Of ze weet hadden van de dood van de man is niet duidelijk. Bekenden van het slachtoffer hebben een crowdfundingsactie opgezet voor de familie en inmiddels bijna 40.000 dollar opgehaald, onder meer bedoeld om kosten voor de begrafenis te dekken. „Financiële perikelen zijn het laatste waar ze zich nu zorgen over zouden hoeven te maken.”

Volgens lokale media heeft de politie op Hawaii de zaak in onderzoek.

„We zijn allemaal in shock, vol ongeloof en diepbedroefd door het verlies van zo’n geweldige man als Steven”, aldus de initiatiefnemer op de GoFundMe-pagina. Hij ging voor anderen door het vuur, schrijft ze. „Steven was een echte vriend en een geweldige echtgenoot.”