Gewonde bij brand in cel in PI Vught

De brand werd door het personeel van de Penitentiaire Inrichting geblust, waarna de brandweer heeft geholpen met het ventileren van het pand. In welk gedeelte van het complex de brand woedde is niet bekend. Ook de Extra Beveiligde Inrichting maakt deel uit van de PI in Vught.

Een politiewoordvoerder kan niets zeggen over het incident. De oorzaak van de brand is volgens de politiewoordvoerder onbekend en het is dan ook niet duidelijk of er onderzoek gedaan zal worden naar brandstichting.