Ex-criminelen moeten Joe Biden aan overwinning helpen

In de zuidelijke staat kunnen voormalige gevangenen door nieuwe wetgeving niet stemmen als ze nog kosten of boetes moeten betalen die verband houden met hun proces. Het is onduidelijk hoeveel mensen worden getroffen door die maatregel, maar volgens Amerikaanse media gaat het vermoedelijk om honderdduizenden mensen. Ze kunnen die schulden vaak niet betalen.

Actiegroep Florida Rights Restoration Commission (FRRC) zegt inmiddels 20 miljoen dollar (17 miljoen euro) te hebben binnengehaald voor financiële steun aan die ex-gedetineerden. Bloomberg, de steenrijke voormalige burgemeester van New York, behoorde tot de grootste geldschieters. Hij zei in een verklaring dat geen enkele Amerikaan het stemrecht ontnomen mag worden.

De stem van duizenden gedetineerden zou later dit jaar het verschil kunnen maken. Florida wordt gezien als een belangrijke 'swing state', waarin het erg spannend kan worden bij de verkiezingen. De huidige president Donald Trump kreeg er in 2016 ongeveer 113.000 stemmen meer dan zijn rivaal Hillary Clinton: een verschil van 1,2 procent.

De wetgeving waarin is vastgelegd dat ex-gevangenen die willen stemmen eerst hun boetes moeten betalen, komt uit de koker van de Republikeinen van Trump. Veel mensen die worden getroffen door de maatregel, behoren tot bevolkingsgroepen die traditioneel vooral op de rivaliserende Democraten stemmen. Kiezers in Florida hadden in 2018 in een referendum juist besloten veel mensen met een strafblad hun stemrecht terug te geven.