Politie schiet ’dreigende’ man neer in Den Haag

De politie heeft de bewuste straat in Den Haag groots afgezet na geloste schoten op een verdachte. Ⓒ Regio15

DEN HAAG - Een nog onbekende man is dinsdagmiddag door de politie neergeschoten op de Carelshavenstraat in Den Haag. „De persoon is ernstig gewond geraakt”, meldt het Openbaar Ministerie (OM).