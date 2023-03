Nederlandse toeriste (29) aan dood ontsnapt bij aanval met mes in resort India

Dat melden verschillende media in India. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten bekend te zijn met het ernstige incident in het Aziatische land. „De betrokken persoon ontvangt medische zorg en consulaire bijstand na dit trieste geval”, laat een woordvoerder aan De Telegraaf weten. De vrouw, die volgens media voor een yogahealing in het land zou zijn, werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het mes is later teruggevonden.

Volgens The Indian Express, die haar aangifte heeft gezien, zou de reiziger de politie hebben verteld dat ze in de staat Goa was aangekomen na een bezoek aan Rajasthan en Mumbai. „Ik ging na het eten slapen in mijn tent, die geen deuren had, slechts een lap stof”, citeert het medium uit haar verklaring. „Rond 02.00 uur werd ik wakker nadat iemand met ducttape in zijn handen het licht had aangedaan en zag ik dat een man de klamboe rond mijn bed probeerde te verwijderen.”

’Aangerand’

Het slachtoffer voegde eraan toe dat de man haar bij het schreeuwen waarschuwde haar mond te houden. „Anders zou hij me vermoorden. Ik beet hem hard in zijn vinger toen hij deze in mijn mond probeerde te stoppen en probeerde hem van mijn bed te duwen. Een andere man – ik was even bang dat hij een handlanger was – kwam binnen nadat ik om hulp had geschreeuwd en er volgde een gevecht tussen de twee mannen.”

De verdachte rende weg om een keukenmes te halen en keerde terug. Nadat hij de persoon had neergestoken die de vrouw te hulp was geschoten, viel hij haar aan. Hij zou haar volgens de Hindustan Times ook hebben aangerand.

De Nederlandse overmeesterde in eerste instantie de verdachte en slaagde erin het mes van hem af te pakken, maar raakte desondanks gewond. Met hulp van een andere buitenlander en enkele lokale bewoners werd de toeriste uit ons land haastig naar het ziekenhuis gebracht, met meerdere verwondingen aan haar bovenrug. Ook het andere slachtoffer, dat bloedend op de grond lag, werd snel naar het hospitaal vervoerd.

Bar

De verdachte werkt, zo bleek al snel, al twee jaar in de bar van het resort waar de Nederlandse verbleef, in de bij toeristen populaire staat Goa, in het zuidwesten van het land. Hij werd donderdag gearresteerd, en geïdentificeerd als de 27-jarige Abhishek V. uit Dehradun. De aanval vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag in het Wigwam-resort in Mandrem, waar bezoekers in tenten slapen, vertelde hoofdinspecteur Nidhin Valsan van de politie-eenheid in Noord-Goa.

De opgepakte medewerker is in ieder geval aangeklaagd voor poging tot moord en het toebrengen van zware verwondingen.