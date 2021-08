Rouwende Roma en Sinti opgevangen in tenten van gemeente Tilburg

De tenten zijn op evenemententerrein Het Laar geplaatst. Roma en Sinti mogen daar volgens de omroep overdag in verblijven. Het gaat om een noodoplossing, benadrukt de gemeente. De gemeenschap verzamelde zich aanvankelijk op het parkeerterrein van het ETZ-Tweesteden ziekenhuis.

Een 20-jarige man uit Eindhoven overleed vrijdag na een ongeluk met een crossbuggy in Raamsdonksveer. Twee familieleden van hem zijn in het Tilburgse ziekenhuis beland. „Het ongeval heeft familieleden uit heel Europa op de been gebracht. Dat waren er eerst zestig maar al snel meer. Ze konden niet op het parkeerterrein blijven bivakkeren, dus in overleg met de burgemeester, het ziekenhuis en de politie is naar een werkbare oplossing gezocht, waarbij de mensen ook beschermd worden tegen de regen.”

De tenten worden later deze week weer afgebroken.