Bij steekt trucker: vrachtwagen crasht langs A6

Dat meldt de politie. De chauffeur reed over de A6 bij Nagele in Flevoland, toen hij tijdens het rijden werd gestoken. Daarna verloor hij de macht over het stuur en belandde in de sloot.

De vrachtwagen ligt gekanteld in de berm en heeft grote schade. Volgens omstanders is de bestuurder gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar zou hij er zonder schade vanaf zijn gekomen.