Patiënt die gitaar speelde tijdens hersenoperatie overleden

Dat maakte zijn vrouw Kim bekend via Facebook.

De man uit Bergen op Zoom hoorde begin vorig jaar dat hij een kwaadaardige tumor in zijn hoofd had. Hij werd in mei tijdens een zogeheten ’wakkere operatie’ geopereerd door een neurochirurg in het Erasmus MC in Rotterdam, meldt Rijnmond.

Jelle liet de hele operatie op video opnemen en probeerde op de operatietafel gitaar te blijven spelen. Daarmee hoopte hij geld in te zamelen voor verder onderzoek naar de aard van zijn aandoening.

Makkelijk was dat niet, maar het leverde hem de nodige publiciteit op en bijna 15.000 euro voor zijn goede doel.

Ondanks de operatie heeft Jelle niet heel lang meer mogen leven. Hij is 35 jaar geworden.