Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe Stan P. (34) in ban raakte van Joran van der Sloot en in de Spaanse cel belandde

Door Roel Wiche Kopieer naar clipboard

Ⓒ constantiaoomen.com

VALKENBURG - Hij schonk kapitale bedragen aan ex-boezemvriend Joran van der Sloot en beweerde dat hij weet waar het lichaam van Natalee Holloway op Aruba is. Wie is Stan P. (34) uit Valkenburg, die sinds 10 juni in een Spaanse cel zit? Waarom is hij opgepakt? En waarom is zijn echtgenote Lana, een transgender die op TikTok een ster is, ook aangehouden?