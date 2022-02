Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van… Janny Jalving (1923-2022) Onstuitbare drang tot schilderen

Kopieer naar clipboard

Janny Jalving

Raadselachtig bleef het waar schilderes Janny Jalving haar talent vandaan had. En in haar kindertijd was er geen enkele voedingsbodem voor. In haar ouderlijk huis hing nog geen aquarel aan de muur, tekenles stond niet op het schoolrooster. Maar haar drang tot expressie was onstuitbaar.