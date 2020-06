’Ramp komt op de hoofdstad af’

Tijdens de expertsessie kwamen de sombere cijfers naar voren. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Er komt een ongekende ramp op Amsterdam af. In diverse sectoren in de stad zal tachtig procent van de bedrijven failliet gaan. Dat gitzwarte scenario schetsten MKB Amsterdam en de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland dinsdagavond tijdens een expertsessie in de gemeenteraad.