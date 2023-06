Advocaten in Trumps strafzaak rond geheime documenten stappen op

„Ik wil Jim Trusty en John Rowley bedanken voor hun werk, maar ze moesten het opnemen tegen een heel oneerlijke, corrupte, kwaadaardige en „zieke” groep mensen, zoals we die nooit eerder gezien hebben”, zegt Trump op zijn eigen sociale netwerk Truth Social. Hij zegt zich in de zaak, die hij „de Grootste Heksenjacht aller tijden” noemt, te laten bijstaan door advocaat Todd Blanche. Later wordt zijn advocatenteam verder uitgebreid, aldus de oud-president.

Het vertrek van de advocaten volgt enige uren nadat Trump formeel in staat van beschuldiging werd gesteld in een zaak rond geheime documenten die zijn aangetroffen op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida. Volgens Trump is ook zijn medewerker Walt Nauta in staat van beschuldiging gesteld. Hij zou Trump geholpen bij de verplaatsing van de dozen met geheime documenten.

Eerder stapte ook al een belangrijke advocaat van Trump op. Tim Parlatore vertrok half mei om „persoonlijke redenen.” „Het heeft niets te maken met een gebrek aan vertrouwen in de zaak”, benadrukte hij toen. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de oud-president.