Venusschelpen met chorizo, knoflook & Spaanse peper

Ingrediënten: 225 g kleine venusschelpen of andere schelpen ~ 1 el extra vergine olijfolie ~ 1 stuk semidroge Spaanse chorizo van 85 g, in blokjes ~ 2 teentjes knoflook, fijngehakt ~ 1 rode Spaanse peper, fijngehakt

1. Schrob de schelpen onder koud water schoon en gooi kapotte weg.

2. Verhit de olie in een pan en bak de chorizo 3 minuten of tot hij goudbruin is.

3. Voeg de knoflook en peper toe en vervolgens de schelpen. Dek de pan af en bak alles ca 3 minuten.

4. Serveer de schelpen zodra ze open zijn, in een tapasschaaltje.

BEREIDING 20 minuten

Alle recepten komen uit 500 Tapas. Heerlijke recepten voor de lekkerste tapas (€ 9,95 Veltman Uitgevers, ISBN 9789048304424)