Aantal coronapatiënten in ziekenhuis daalt opnieuw

Daarmee is er voor de tweede achtereenvolgende dag sprake van een daling. Die is zeer welkom, omdat door de hoge coronadruk alle ziekenhuisregio’s genoodzaakt zijn om de reguliere zorg met tientallen procenten af te schalen. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het LCPS al meer dan een maand bezig met het spreiden van patiënten buiten de regio’s. Ondertussen liggen er ook enkele Nederlanders op de ic in Duitsland.

Het kabinet besloot deze week dan ook vooral tot aanscherping van de coronamaatregelen om te voorkomen dat de zorg verder overbelast raakt. Als de maatregelen aanslaan, is de hoop dat de uitgestelde reguliere zorg in december weer hervat kan worden.