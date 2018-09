OS-blog: Stilte voor de Storm

De olympische vibe neemt toe. Bij mijzelf en ook bij de andere surfers en zeilers. Na de laatste World Cup zijn de meeste even een weekje naar huis geweest en nu weer terug in Weymouth. We hebben nog ruim vijf weken en dan gaat het beginnen. Aan de stad is dat alleen niet te merken. Bijna niks wijst erop dat de Spelen hier komen.

Veel gedoe

Ik had eigenlijk wel verwacht dat ze ondertussen een beetje begonnen zouden zijn, maar toen ik uit het vliegtuig kwam, was het nog precies zo als eerst. Geen vlaggetjes of posters of wat dan ook met het olympische logo. De veranderingen die er zijn, hebben ze al een tijdje geleden gedaan, waarschijnlijk om Weymouth aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor het publiek. Zo zijn er palmbomen langs het strand geplaatst en zijn rotondes vervangen door stoplichten. En dat laatste vinden veel locals helemaal niks.

Sommige mensen die hier permanent wonen zijn heel enthousiast, maar anderen vinden het veel gedoe. Ze zijn bang dat het verkeer tijdens de Spelen helemaal vast komt te staan en dat het veel te druk wordt. Maar op dit moment is het nog heel rustig, alleen de busjes van de verschillende teams zie je rondrijden en bij de haven zijn ze hekken aan het plaatsen. Bijna iedere drie meter hangt er een camera, voor de veiligheid straks.

Olympisch gevoel

Aan de ene kant vind ik het wel jammer dat er zo weinig uiting aan wordt gegeven, want dat draagt natuurlijk niet bij aan het olympische gevoel. Maar aan de andere kant is het ook wel prettig. Want nu lijkt het alsof we naar een ‘gewone’ wedstrijd toewerken. Al zal dat vast niet lang meer duren. Nu kom ik nog weinig in de haven, want ik kan in de achtertuin van ons huis hier optuigen. Maar op 16 juli krijgen we allemaal ons olympische materiaal en dat moet in de haven blijven na het trainen, omdat je er anders mee kan gaan sjoemelen. Dan kom je elkaar iedere dag tegen en dat zal de spanning zeker vergroten.

Rond die tijd is het EK voetbal ook afgelopen, dus waarschijnlijk gaat het in de stad dan ook meer leven. Want ze houden hier zeker wel van sport en er hangen ook wel overal vlaggen, maar dan die van Engeland. En zolang die nog wel in het toernooi zitten, genieten wij hier nog maar even van de schaduw.