De Jong boos op FC Twente

"Dat bedrag van 20 miljoen euro is volledig in tegenspraak met het gesprek, dat deze week heeft plaatsgevonden tussen FC Twente en Borussia Mönchengladbach en dat met mijn vader George en zaakwaarnemer Louis Laros. Ik vond het ongelofelijk om dit te horen”, aldus de 21-jarige spits.

Miljoenen

Borussia Mönchengladbach heeft in de ontmoeting van afgelopen woensdag aangegeven bereid te zijn een transfersom van 11 miljoen euro neer te tellen, die door bonussen op zou kunnen lopen tot 14 miljoen euro. In reactie daarop stelde FC Twente, dat dit bedrag in de buurt kwam van de gewenste transfersom (van 15 miljoen euro, red.), maar dat er twijfels bestonden over de haalbaarheid van de bonussen. Daar leek het grootste pijnpunt te zitten, totdat Munsterman ineens over 20 miljoen euro begon.

Transfersom

De Jong: "FC Twente heeft mijn zaakwaarnemer Louis Laros en Borussia Mönchengladbach aangegeven dat er bij een transfersom van 12 miljoen euro en 2 miljoen bonussen een akkoord zou zijn, als ik zelf het contractueel met FC Twente overeengekomen recht op 20 procent van de transfersom zou laten vallen. Ik heb inmiddels aangegeven dat ik 20 procent van de transfersom wil laten vallen om een overgang naar Borussia Mönchengladbach mogelijk te maken. Het gaat me zeker niet alleen om het geld. Maar inmiddels is dit voor FC Twente ook niet meer voldoende om met een transfer in te stemmen.”